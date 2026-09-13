Zverev derrota a Shelton y conquista su primer Abierto de EEUU

El alemán Alexander Zverev alargó este domingo la maldición de los tenistas estadounidenses en el US Open al vencer al joven Ben Shelton y ganar su primer título de este Grand Slam.

Zverev se impuso por 6-3, 7-6 (7/2), 5-7 y 6-2 a un Shelton que tardó en sacudirse la presión ante los 23.000 aficionados presentes, que confiaban en que fuera el primer tenista local en ganar el título en 23 años.

Imponiendo su mayor experiencia, Zverev redondeó a los 29 años su mejor temporada con un segundo título de Grand Slam tras el triunfo liberador en Roland Garros.

Esta cosecha es superior a la de sus grandes rivales, Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, que terminan el año con un triunfo cada uno.

En Flushing Meadows, el alemán explotó a la perfección la baja por lesión del italiano Sinner y la eliminación del español Alcaraz, el defensor del título, que sucumbió en cuartos de final ante un pletórico Shelton.

El zurdo de Atlanta, con todo el peso de la historia, estuvo muy lejos de esa excepcional versión este domingo.

En su primera final de Grand Slam, en la mayor pista del mundo y ante su público, Shelton reveló sus nervios desde el primer juego, cuando perdió su servicio con una doble falta.

Con otra doble falta le entregó el primer set a un sólido Zverev, que después se apoderó del segundo parcial en un implacable tiebreak.

El alemán imponía su ley con un intratable servicio hasta que Shelton, con ventaja 6-5 en el tercer set, arañó su primer break y alargó la final para júbilo de las gradas.

Shelton, de 23 años, celebró el set casi como una victoria pero Zverev le borró la sonrisa con un break en el arranque del cuarto set y se terminó quitando la espina de la final de 2020, cuando Dominic Thiem le remontó un 2-0.

Al máximo de concentración, Zverev tardó unos segundos en darse cuenta de que ya había convertido el punto de partido.

Con la caída de Big Ben, Estados Unidos sigue sin celebrar un título masculino en su Grand Slam desde el de Andy Roddick en 2003.