El alemán Alexander Zverev recibió este lunes, durante el Masters ATP de Turín, el imponente trofeo de número 1 mundial de 2026: "Creo que es la cosa más especial, el mayor logro de mi carrera".

"El año pasado, jugando el Masters, me decía: 'sí, quizá pueda ganar un Grand Slam, quizá pueda jugar bien durante el año', pero ni siquiera me imaginaba que podría estar aquí, con este trofeo en las manos", declaró durante una ceremonia en la que recibió el trofeo de manos del presidente de la ATP, Andrea Gaudenzi.

"Terminar el año como número 1 mundial es, creo, la cosa más especial, el mayor logro de mi carrera", prosiguió el alemán, que considera haber vivido "el mejor año de su vida".

En 2026, Zverev, de 29 años, conquistó sus dos primeros títulos de Grand Slam, Roland Garros y el US Open, además de disputar la final de Wimbledon, que perdió contra Jannik Sinner.

Después desbancó al italiano, ausente del circuito por lesión en la segunda mitad del año, del trono de número 1 mundial a principios de noviembre.

Antes, los número 1 mundiales de dobles, el británico Henry Patten y el finlandés Harri Heliovaara, también habían sido distinguidos, pero lamentaron la ausencia del presidente de la ATP, Andrea Gaudenzi, y del director general de la ATP, Eno Polo, para entregarles su trofeo.

"Es realmente algo importante para nosotros. Es una verdadera lástima que el presidente de la ATP y el director general no piensen como nosotros. Habría estado bien que estuvieran aquí, pero bueno, estamos solos en esta pista", lanzó Patten durante su breve discurso.

Esta ausencia del presidente de la ATP se interpreta como una nueva muestra del creciente desinterés de la ATP por el dobles.

La institución trabaja en una reforma radical del dobles a partir de 2028, con reducción de los cuadros y de los premios, algo que preocupa a los jugadores.