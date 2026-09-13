Zverev se consagra en el US Open y alarga la maldición de EEUU

La sequía estadounidense en el US Open continúa. El alemán Alexander Zverev arruinó las ilusiones del país anfitrión al derrotar en la final el domingo al joven Ben Shelton y ganar su primer título de este Grand Slam.

Zverev se impuso por 6-3, 7-6 (7/2), 5-7 y 6-2 a un Shelton que tardó en sacudirse la presión ante los 23.000 aficionados presentes, que confiaban en que fuera el primer tenista local en levantar el trofeo en 23 años.

Imponiendo su experiencia y un servicio imperial, Zverev redondeó a los 29 años su mejor temporada con un segundo título de Grand Slam tras el triunfo liberador en Roland Garros.

Esta cosecha es superior a la de sus grandes rivales, Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, que terminan el año con un triunfo cada uno.

En Flushing Meadows, el alemán explotó a la perfección la baja por lesión del italiano Sinner y la eliminación del español Alcaraz, el defensor del título, que sucumbió en cuartos de final ante un pletórico Shelton.

El zurdo de Atlanta, con todo el peso de la historia, estuvo muy lejos de esa excepcional versión este domingo.

"Enhorabuena por estas dos semanas", dijo Shelton al ganador.

"Eres uno de los mejores jugadores del mundo. Quizá el mejor jugador del mundo este año. Lo que estás haciendo es increíble", añadió cabizbajo ante la mirada en la tribuna de su pareja, la estrella del fútbol Trinity Rodman, que alcanzó a llegar tras jugar con su equipo en Washington.

"Trinity, pensé hoy tenías un partido, ¿no? Eres el amuleto de la suerte, no hoy, pero normalmente", bromeó Zverev antes de recoger el trofeo y el cheque de 5,5 millones de dólares al ganador.

- Roddick, sin sucesor -

En su primera final de Grand Slam, en la mayor pista del mundo y ante su público, Shelton reveló sus nervios desde el primer juego, cuando perdió su servicio con una doble falta.

Sin su mejor arma al máximo poder, a Shelton le faltó confianza para abordar la montaña de hitos que se le pedía cumplir con sus 23 años.

En caso de ganar se hubiera convertido en el largamente esperado sucesor de Andy Roddick, último tenista local en ganar el título masculino en 2003, y también del argentino Juan Manuel del Potro, último campeón no europeo de un Grand Slam en 2009, también en Flushing Meadows.

Shelton podía ser también el primer afroamericano en alzar el trofeo desde el tenista que da nombre a la pista central, Arthur Ashe, en 1968.

- Nervios iniciales -

Shelton había pedido ayuda a su afición para cumplir la misión y la pista central se abarrotó con 23.000 aficionados y celebridades como Brad Pitt, Camila Cabello y los líderes de los New York Knicks, Jalen Brunson y Karl-Anthony Towns.

La tensión le pudo al local en un primer set que entregó a Zverev con dos breaks culminados con doble faltas.

Shelton se reactivó en un segundo parcial en el que mantuvo su servicio hasta el tiebreak.

El público se puso detrás de su jugador en lo este momento definitorio, deseando una mayor pelea que la que dio Taylor Fritz, primer finalista local desde Roddick, en 2024 ante Sinner.

Zverev resquebrajó esas esperanzas al avanzarse 5-0 en el tiebreak, bombardeando a Shelton con servicios de hasta 236 km/h.

- Fantasma de 2020 -

El alemán se colocó dos sets arriba como en la final de 2020, cuando acabó sufriendo una traumática derrota ante el austriaco Dominic Thiem.

Y Zverev aún tuvo que ahuyentar ese fantasma cuando Shelton, con ventaja 6-5, aprovechó un ligero bajón en su servicio para lograr su primer break y alargar la final.

En medio del júbilo, Shelton celebró el set casi como una victoria pero Zverev le borró la sonrisa con otro quiebre que le devolvía la presión.

Viendo la línea de meta, Zverev mantuvo el nivel de concentración a tal punto que, convertido el punto de partido, le costó unos segundos darse cuenta de que era el campeón.