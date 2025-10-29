Zverev sufre para ganar a Carabelli en su arranque en París

El número 3 mundial, Alexander Zverev, inició la defensa del título en el Masters 1000 de París con una sufrida victoria ante el argentino Camilo Ugo Carabelli (49º del ranking ATP), ante el que tuvo que remontar este miércoles.

Zverev, exento de la primera ronda, empezó en la segunda con este triunfo por 6-7 (5/7), 6-1 y 7-5.

La victoria del tenista de Hamburgo llega un día después de la sonada derrota del número 1 mundial, Carlos Alcaraz, ante el británico Cameron Norrie (31º).

En octavos de final, Zverev se enfrentará al español Alejandro Davidovich (15º del mundo) o al francés Arthur Cazaux (62º).

Carabelli llegó a destacarse 3-1 en el tercer y decisivo set, pero Zverev mantuvo la cabeza fría para quebrar el servicio del argentino y empezar poco a poco a tomar las riendas de una manga y un partido que se le había complicado mucho.

Más adelante en ese tercer set, Carabelli llegó a ponerse 5-4 y 30-30, a dos puntos de llevarse el partido, pero también ahí el alemán pudo reconducir la situación para terminar ganando poco después, en 2 horas y 35 minutos de batalla.

Por su parte, el mejor sudamericano en la clasificación ATP, el argentino Francisco Cerúndolo (21º), se clasificó al vencer 7-5, 1-6 y 7-6 (7/4) al serbio Miomir Kecmanovic (53º).

En su siguiente partido, el tenista de 27 años podría verse las caras con el N.2 del mundo, Jannik Sinner, siempre que el italiano derrote este miércoles al belga Zizou Bergs (41º).

Uno de los partidos que más expectación generaba en este tercer día de competición en el pabellón de La Defense Arena era el duelo entre dos primos, el monegasco Valentin Vacherot y el francés Arthur Rinderknech.

Ambos se habían medido a principios de este mes en la final del Masters 1000 de Shanghái y, como entonces, el ganador fue Vacherot, esta vez por 6-7 (9/11), 6-3 y 6-4.

La decepción del miércoles en la capital francesa fue el noruego Casper Ruud, noveno del mundo y eliminado ante el alemán Daniel Altmaier (50º) por 6-3 y 7-5.

-- Masters 1000 de París

- Individuales masculinos - Segunda ronda:

Valentin Vacherot (MON) derrotó a Arthur Rinderknech (FRA) 6-7 (9/11), 6-3, 6-4

Felix Auger-Aliassime (CAN/N.9) a Alexandre Muller (FRA) 5-7, 7-6 (7/5), 7-6 (7/4)

Daniel Altmaier (GER) a Casper Ruud (NOR/N.8) 6-3, 7-5

Daniil Medvedev (RUS/N.11) a Grigor Dimitrov (BUL) no se presentó

Alexander Zverev (GER/N.3) a Camilo Ugo Carabelli (ARG) 6-7 (5/7), 6-1, 7-5

Francisco Cerúndolo (ARG) a Miomir Kecmanovic (SRB) 7-5, 1-6, 7-6 (7/4)