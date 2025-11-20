Zverev vence a Cerúndolo y empata duelo de cuartos de final en Copa Davis

El número tres mundial, el alemán Alexander Zverev, derrotó al argentino Francisco Cerúndolo (21º) por 6-4 y 7-6 (7/3) este jueves en Bolonia, y puso el 1-1 provisional en el duelo entre sus países en cuartos de final de la Copa Davis.

Zverev es el jugador mejor situado en el ranking ATP entre los presentes en esta fase final de la Davis, ya que el español Carlos Alcaraz (1°) y el italiano Jannik Sinner (2°) no están con sus respectivos equipos nacionales.

Cerúndolo, por su parte, es el tenista latinoamericano mejor situado en el escalafón.

El choque de dobles decidirá la identidad del rival en semifinales de España, que ganó unas horas antes 2-1 a República Checa.

Según la composición de parejas provisional, que los equipos pueden modificar hasta el inicio del partido, Argentina confía en la dupla conformada por Horacio Zeballos y Andrés Molteni, mientras que Alemania se pondrá en manos de Kevin Krawietz y Tim Puetz.

En el primer duelo de la eliminatoria, el argentino Tomás Etcheverry (60º) había vencido al alemán Jan-Lennard Struff (84º) por 7-6 (7/3) y 7-6 (9/7).

Alemania, tres veces campeona en el pasado en la Copa Davis, aspira a acceder a su segunda semifinal consecutiva en esta competición.

Por su parte, Argentina, cuyo único título en la Davis fue en 2016, no pasa a la penúltima ronda desde entonces.

Por la otra parte del cuadro, Bélgica y la anfitriona Italia -campeona de las dos últimas ediciones- se enfrentarán en la otra semifinal.