Zverev y Rybakina avanzan sin problemas y Cerúndolo cae en Masters de Roma

Alexander Zverev y Elena Rybakina se clasificaron sin apuros para octavos de final este domingo en sus respectivos cuadros de los torneos Masters y WTA 1000 de Roma, donde el argentino Francisco Cerúndolo quedó eliminado.

Zverev se impuso 6-1 y 6-4 al joven belga Alexander Blockx (36º), que sorprendió recientemente llegando a semifinales en Madrid, donde precisamente le cerró el paso el mismo rival alemán.

En la siguiente ronda, el tercero del ranking ATP jugará contra el italiano Luciano Darderi (20º) o el estadounidense Tommy Paul (18º).

"Voy partido a partido, eso es lo más importante. No mirar más allá para no pensar en cosas sobre las que no tienes control", dijo Zverev, subcampeón el pasado domingo en Madrid, sobre sus perspectivas en esta edición del torneo de la Ciudad Eterna, donde el gran favorito es el número uno, el italiano Jannik Sinner.

El croata Dino Prizmic (79º), que el jueves dio la sorpresa al derribar en segunda ronda al serbio Novak Djokovic (4º), sigue adelante en la competición y este domingo venció en la tercera ronda al francés Ugo Humbert (33º).

Prizmic se cita ahora en octavos con el ruso Karen Khachanov (15º).

En cambio, no estará Francisco Cerúndolo (27º) en la ronda de los 16 mejores en la capital italiana, última cita importante del calendario antes de que en dos semanas comience Roland Garros en París.

El argentino fue superado 7-6 (9/7) y 6-4 por el local Lorenzo Musetti (10º), que se enfrentará en la siguiente etapa al noruego Casper Ruud (25º), un jugador que rinde habitualmente bien sobre tierra batida.

En el cuadro femenino, la kazaja Elena Rybakina, número dos del mundo, sacó adelante su partido sin complicaciones ante la filipina Alexandra Eala (42ª), por 6-4 y 6-3.

Rybakina jugará en octavos de final contra la alemana Laura Siegemund (46ª) o la checa Karolina Pliskova (130ª), exnúmero uno mundial.

Con total autoridad se clasificó a octavos la estadounidense Jessica Pegula (5ª), que endosó un doble 6-0 a la suiza Rebeka Masarova (160ª).