Anillos inteligentes: una opción diferente

Los anillos inteligentes son dispositivos compactos que se usan en los dedos y monitorean datos de salud como frecuencia cardíaca, sueño, estrés y temperatura, entre otros.

Como prenda ligera, es discreta y cómoda, ideal para uso continuo incluso al dormir. Ofrecen buena duración de batería a pesar de su tamaño y se sincronizan con apps móviles.

Aunque no tienen pantalla ni funciones interactivas como notificaciones o GPS, destacan por su precisión en biométricas pasivas. Entre los modelos populares están el Oura Ring, Ultrahuman Ring y RingConn.