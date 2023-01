Antivacunas y redes sociales

Entramos en un nuevo año y aunque ya hemos superado tres años de pandemia, en el que se ha demostrado científicamente la importancia de la vacunación, todavía se pueden leer a personas en las redes sociales hablar en contra de estas.

No debemos jugar con la salud, que usted no se cuide significa que puede contagiar a otros que están a su alrededor y al final, no sabe cómo asimilará el otro la enfermedad.

El país se prepara para la realización de eventos masivos como el Desfile de las Mil Polleras, Carnaval y ferias en las diferentes provincias, por eso es importante mantener las medidas de bioseguridad, aplicarse sus dosis y no escribir de lo que no tiene datos certeros en las plataformas sociales.