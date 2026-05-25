Desde la web

Apps ayudan durante las olas de calor

Apps ayudan durante las olas de calor
Evelyn González
25 de mayo de 2026

Las olas de calor ya no solo se enfrentan con abanicos y aire acondicionado, sino también con tecnología. Apps como The Weather Channel y Windy permiten ver temperaturas en tiempo real, sensación térmica, radar de lluvias y alertas por calor extremo desde el celular.

En Panamá, estas herramientas pueden ayudar a trabajadores, estudiantes y conductores a planificar mejor sus actividades diarias, especialmente durante jornadas con altas temperaturas y cambios bruscos del clima en distintas regiones del país.

Tags:
Panamá
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR