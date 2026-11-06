Apps para medir con la cámara del celular

La tecnología no deja de simplificar las tareas cotidianas. Hoy, medir un mueble, una caja o calcular la altura de un objeto puede hacerse con el teléfono celular, sin necesidad de una cinta métrica. En los iPhone, la aplicación Medición utiliza la cámara para calcular dimensiones, mientras que algunos dispositivos Samsung Galaxy ofrecen Quick Measure mediante realidad aumentada. Aunque sus resultados son aproximados y dependen del dispositivo y las condiciones, estas herramientas demuestran cómo el celular puede convertirse en un aliado práctico.