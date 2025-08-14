Apps que mueven el café de especialidad

En Panamá, la digitalización impulsa la economía, y el café de especialidad es un ejemplo. Productores y emprendedores usan apps como ASAP, Uber Eats, PedidosYa y redes como Instagram y WhatsApp Business para conectar con clientes, además de delivery propio. Estas herramientas facilitan ventas directas, eliminan intermediarios y permiten pagos por ACH, Yappy, tarjetas o efectivo, adaptándose a todos. Este ecosistema digital fortalece el café panameño y refleja cómo la tecnología apoya el desarrollo económico local y rural.