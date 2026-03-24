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Bombardeos aéreos deberían prohibirse

Bombardeos aéreos deberían prohibirse
Evelyn González
24 de marzo de 2026

El Papa León XIV hizo un llamado sobre el uso de la tecnología en la guerra, recordando que “los bombardeos aéreos deberían haberse prohibido para siempre” y que “esto no es progreso, es retroceso”.

Hoy, avances como la IA, los drones y otros sistemas transforman los conflictos, volviéndolos más fríos y peligrosos.

Resulta alarmante que la innovación técnica avance más rápido que la ética, por lo que es indispensable un mayor control, conciencia global y responsabilidad para que la tecnología sirva a la paz y no a la destrucción.

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Panamá
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