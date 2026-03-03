Desde la web

Cámaras de videovigilancia en entornos educativos

Evelyn González
03 de marzo de 2026

El monitoreo constante en las escuelas mediante cámaras de videovigilancia es fundamental para garantizar la seguridad de estudiantes, docentes y acudientes. Usar esta tecnología ayuda a prevenir incidentes, disuadir comportamientos inapropiados y ofrecer respuestas rápidas ante emergencias, al tiempo que apoyan la organización diaria de entradas y salidas. Sin embargo, su efectividad depende de un uso ético y transparente, respetando la privacidad y complementándose con educación y supervisión humana. La verdadera seguridad surge de la colaboración activa de toda la comunidad escolar.

