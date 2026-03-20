Cambio digital en diplomas universitarios

La implementación del diploma electrónico en la UP representa un paso necesario hacia la modernización del sistema educativo, alineado con exigencias digitales actuales.

No solo agiliza trámites burocráticos, sino que fortalece la seguridad mediante firmas electrónicas y códigos QR verificables.

Sin embargo, el reto estará en garantizar acceso equitativo para egresados y blindar el sistema ante posibles vulnerabilidades. Si se ejecuta correctamente, esta iniciativa puede convertirse en un referente regional de innovación académica.