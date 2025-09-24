Cargar un auto eléctrico en casa puede ser muy rentable a largo plazo. La electricidad residencial suele ser más barata que en estaciones públicas, especialmente si el consumo residencial no es alto o se combina con paneles solares. Aunque la instalación de un cargador puede ser costosa, el ahorro en combustible y mantenimiento se compensaría con el tiempo. Cargar en casa es conveniente ya que se puede hacer durante la noche. La rentabilidad dependería del costo de la electricidad local, el uso del vehículo y los incentivos gubernamentales.