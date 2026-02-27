Contar historias con propósito

Ser periodista no es solo contar la realidad; es aprender a entenderla en medio de presiones, inmediatez y múltiples versiones. No siempre es cómodo ni sencillo, pero es una profesión que exige criterio, ética y sensibilidad. Estudiar periodismo te prepara para preguntar mejor, dudar cuando es necesario y usar la tecnología como aliada para investigar y comunicar con mayor alcance. Al final, formar parte de un medio que apuesta por informar con responsabilidad sigue siendo un privilegio y un compromiso diario con la sociedad panameña actual.