Cuando falla la tecnología

El viernes, un fallo informático puso en corredera a millones de viajeros, empresarios y diversas compañías que utilizan el software suministrado por Microsoft.

Una muestra de que es necesario contar con un plan B y que todos debemos ser conscientes de que una situación así puede repetirse en cualquier momento, ya que la tecnología no es infalible. Las herramientas tecnológicas son apoyos y no se debería depender al 100%. Algo similar ocurre con las caídas de sistema de las empresas bancarias y las personas no pueden acceder a sus fondos.