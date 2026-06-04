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Cucarachas al servicio del rescate

Cucarachas al servicio del rescate
Evelyn González
04 de junio de 2026

La incorporación de tecnología en cucarachas vivas para convertirlas en biobots busca mejorar las labores de búsqueda y rescate. Equipadas con cámaras, sensores y sistemas de comunicación, estas cucarachas pueden ingresar a espacios reducidos donde las personas o robots convencionales no logran acceder. Su capacidad para desplazarse entre escombros las convierte en una herramienta eficiente y de gran utilidad para localizar sobrevivientes, detectar peligros y recopilar información en zonas afectadas por desastres.

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