Cuidado con las estafas

Al querer adquirir una mercancía, un vehículo o cualquier otro artículo que se le ofrezca en las redes sociales recuerde ser precavido para que no se trate de una estafa y pierda su dinero. No realice pagos por adelantado sin asegurarse que sea una venta legal. Hoy día existen muchos sitios o páginas que se dedican a vender todo tipo de mercancía, sin embargo no todo son serios. Tampoco todos son sitios falsos que se dedican a estafar. Lo importante es que tome sus precauciones en cuanto el depósito que le piden o el lugar donde lo citen.