Currículum en la era de la IA

En un mercado laboral cada vez más digitalizado, el currículum ya no solo debe ser atractivo para los reclutadores, sino también para los sistemas automatizados que filtran candidatos. Hoy muchas empresas utilizan programas conocidos como ATS (Applicant Tracking System), un software que escanea y clasifica los CV antes de que una persona los revise. Por ello, optimizar el formato y el contenido con herramientas de inteligencia artificial puede marcar la diferencia entre ser considerado o quedar descartado en este primer filtro digital.