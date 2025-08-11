De ruedas simples a IA en cochecitos

Desde su invención a finales del siglo XIX, los cochecitos de bebé han evolucionado de simples estructuras con ruedas a sofisticados sistemas de transporte infantil.

Hoy, modelos como el Cybex e-Gazelle S o el Glüxkind Ella AI integran asistencia eléctrica, frenos automáticos, sensores 360° y modos de balanceo, ofreciendo comodidad y seguridad impensables hace décadas.

Esta revolución tecnológica no solo seduce a los entusiastas de la innovación, sino que redefine la experiencia de movilidad para futuros padres.