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Del bachillerato al aprendizaje digital

Del bachillerato al aprendizaje digital
Evelyn González
28 de septiembre de 2026

Convertir el tiempo de espera en una oportunidad puede ser el primer paso para avanzar. Para quienes terminan el bachillerato y no logran matricularse de inmediato en la universidad, la tecnología ofrece alternativas para continuar aprendiendo.

Plataformas como edX reúnen cursos de instituciones como Harvard y MIT, mientras otras herramientas permiten aprender programación, idiomas, diseño o música. No ingresar a la universidad en 2027 significa quedarse atrás; puede ser una oportunidad para adquirir conocimientos, fortalecer habilidades y llegar mejor preparado a la siguiente etapa.

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Panamá
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