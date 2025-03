Del TV al live: Carnaval accesible para todos

El Carnaval de Panamá ha sido siempre una de las festividades importantes para muchos panameños, ya sea porque la celebren o porque les guste por ser días libres para descansar o viajar fuera del país. Pero hablemos de los que no guardan dinero para esos días de festejo; sí hay que saber que la experiencia de disfrutar de cuatro días de Carnaval no siempre ha sido accesible para todos.

A lo largo de los años, las formas de vivirlo han cambiado. Recuerdo cómo disfrutaba de las presentaciones de los artistas en tarima durante los carnavales en Chitré o Las Tablas durante el día. En muchas ocasiones, por las noches del cansancio decidíamos no salir y ver las presentaciones de ellos por las transmisiones que ponían en los canales de televisión.

Sin embargo, no importaba cuán emocionantes fueran las actuaciones, ya no eran en tiempo real, lo que le restaba algo de esa energía especial del momento. Sin embargo, hoy la situación ha cambiado radicalmente gracias a las transmisiones en vivo.

Ahora, puedo disfrutar de las presentaciones de los artistas durante el Carnaval en tiempo real, ya sea desde la comodidad de mi casa o mientras estoy fuera. Las redes sociales y plataformas como Instagram han permitido que más personas, tanto dentro como fuera de Panamá, experimenten las festividades al instante.

Esta cobertura en vivo no solo me acerca al evento, sino que también me permite sentir que formo parte de la celebración, algo que antes solo era posible para los asistentes en el lugar.