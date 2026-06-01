Energía portátil para el día a día

Las mejores power banks de 2026 se han convertido en un accesorio clave para el uso diario del celular. Modelos como la Anker PowerCore 20,000 mAh destacan por su capacidad, carga rápida USB-C, varios puertos y sistemas de protección contra sobrecalentamiento. Estas características permiten recargar el teléfono varias veces durante el día y mantenerlo activo en uso continuo de redes, videos y aplicaciones. En el caso de eventos en vivo, son una solución práctica para quienes están fuera de casa y no quieren quedarse sin batería.