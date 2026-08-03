Estafas con inteligencia artificial

Antes bastaba con desconfiar de un mensaje extraño; hoy también hay que cuestionar lo que vemos y escuchamos. La inteligencia artificial ha llevado las ciberestafas a otro nivel, con audios y vídeos capaces de imitar la voz y el rostro de una persona con sorprendente realismo.En este escenario, verificar la información antes de actuar ya no es una recomendación, sino una medida de seguridad para evitar caer en fraudes cada vez más atractiva y difícil de detectar en plataformas digitales que afectan a muchos de usuarios.