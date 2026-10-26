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Estudiar en tiempos de IA

Estudiar en tiempos de IA
Evelyn González
26 de octubre de 2026

No todos aprendemos de la misma manera. Para algunos jóvenes, leer libros y memorizar conceptos no siempre es suficiente para comprender una materia.

Hoy, herramientas como Solvely ofrecen otras formas de aprender mediante explicaciones paso a paso, resúmenes y cuestionarios creados con inteligencia artificial.

Estas opciones permiten acercar los contenidos a distintas formas de aprendizaje y hacer más sencillo el estudio. La clave está en aprovechar la tecnología para comprender, no solo para encontrar respuestas.

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Panamá
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