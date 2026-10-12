Formar estudiantes para el uso de la IA

ChatGPT, Claude, Gemini y muchas otras herramientas de inteligencia artificial están al alcance de los estudiantes, una facilidad que generaciones anteriores no tenían. Sin embargo, obtener respuestas en segundos no significa comprender un tema.

Algunos jóvenes pueden limitarse a copiar la información sin investigar ni contrastar fuentes. Por eso, los colegios deben enseñarles a utilizar estas aplicaciones de forma responsable, verificar los datos y desarrollar su propio criterio.

La clave no es prohibir la tecnología, sino aprender a aprovecharla sin convertirla en un sustituto del pensamiento.