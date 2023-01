Hay que aportar al cambio

No debemos quedarnos solo en la conmemoración de las acciones heroicas que hizo un grupo de ciudadanos para defender al país. Esos hombres y mujeres fueron un ejemplo de patriotismo y nosotros podemos emularlos con nuestros actos.

Creer en el potencial del país y contribuir a que mejore cada día es parte de lo que estamos llamados a hacer como panameños.

Es una pena que se desperdicie la oportunidad de promover lo bueno que tiene Panamá en las redes sociales y que siempre prevalezca lo negativo.

No es que vamos a tapar el sol con un dedo, pero cada uno puede aportar, aunque parezcan pequeñas acciones, como no tirar la basura donde no debe o recogerla para que su entorno se vea bien, resaltar lo positivo, ayudarían mucho a la imagen de la nación.