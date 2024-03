Hay que respetar las creencias

En los últimos días se han compartido imágenes y videos de la celebración de la Semana Santa en las diferentes plataformas sociales y llama la atención que hay muchas personas que opinan, atacando un rito sin saber su significado, ni el por qué.

Es importante que respetemos las opiniones y creencias de los demás, si usted no las entiende o no le interesa conocer el trasfondo, lo mejor siempre será pasar de largo en la publicación que ve y no dejar un comentario negativo.

Si por el contrario, le gustaría saber más, en Internet hay sitios especializados que detallan toda la información, con datos, gráficas y curiosidades.