IA que organiza la carrera musical

La inteligencia artificial en la industria creativa suele centrarse en el miedo al reemplazo, pero cada vez gana más fuerza una visión distinta, usarla como aliada del talento. En esa línea, Orphiq propone una solución enfocada en optimizar el trabajo detrás de la música. No busca sustituir a los artistas, sino ofrecerles más control y herramientas para gestionar su carrera, facilitando la organización y permitiendo que el enfoque principal vuelva a ser la creación y la conexión con sus audiencias de forma más eficiente y estructurada.