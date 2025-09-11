Desde la web

Innovación ligera y práctica

Innovación ligera y práctica
Evelyn González
11 de septiembre de 2025

Mientras el mundo debate cómo la inteligencia artificial cambiará nuestra rutina diaria, Apple presenta el iPhone 17 Air. Así como el primer iPhone transformó la comunicación y marcó un antes y un después en la tecnología personal, este modelo ultradelgado de 5,6 mm busca redefinir la experiencia móvil con diseño ligero y eSIM, que permite cambiar de operador sin tarjeta física. En mi opinión, más allá de la IA, lo que destacará será su practicidad y elegancia, demostrando que Apple sigue marcando tendencias con innovación funcional y estética.

Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR