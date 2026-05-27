Inteligencia artificial en la música

Una tecnología que transforma la industria musical a gran velocidad ya permite crear canciones gratis en segundos gracias a la inteligencia artificial.

Plataformas como Suno generan voces, letras y melodías con solo escribir una idea. Aunque muchos ven estas herramientas como oportunidad creativa, otros advierten que la música podría perder su esencia humana y su valor artístico.

Al final del día, mientras la tecnología imita emociones con precisión creciente, el verdadero arte sigue dependiendo de quien las siente y las convierte en una experiencia humana mucho más auténtica.