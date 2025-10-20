IPTV: TV y streaming en un solo paquete

Los dispositivos de IPTV permiten ver televisión por Internet desde decodificadores, Smart TVs, celulares o PC.

Ofrecen acceso a una amplia variedad de contenido en vivo y bajo demanda, a menor costo que el cable.

Sin embargo, dependen de una buena conexión a Internet, pueden ser inestables y muchos servicios operan sin licencias legales.

También presentan riesgos de privacidad, compatibilidad limitada y retrasos en transmisiones en vivo.

A pesar de sus ventajas, es clave elegir un proveedor confiable y legal para evitar problemas técnicos o legales a futuro.