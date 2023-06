¿Irrespeto o envidia?

Hay personas que aprovechan el anonimato de las redes sociales para criticar y hasta irrespetar a otros, ya sea porque no les gusta lo que ven, lo que dicen, cómo es su forma de ser o se dan a la tarea de analizar su lenguaje corporal para invalidarlo.

Al final, no queda claro si lo que pasa es que le tienen envidia a ese que juzgan o son unos irrespetuosos, que no han entendido que todas las acciones tienen consecuencias y no se puede ir por las cuentas o los perfiles de otros escribiendo lo que les venga en gana. Debemos practicar la empatía.