La esclavitud silenciosa del celular

La tecnología prometió simplificar nuestra vida, pero terminó ocupando el centro de ella. Hoy dependemos del celular para trabajar, comunicarnos e incluso entretenernos, al punto de olvidar el valor de una conversación sin interrupciones o de un momento de silencio.

No se trata de rechazar los avances, sino de reconocer que el uso excesivo está afectando nuestra atención, nuestras relaciones y la capacidad de desconectarnos. El verdadero desafío es recuperar el control antes de que la tecnología decida por nosotros.