La IA afectan a webs de todo el mundo

Internet puede parecer seguro, pero un fallo en una herramienta que usan millones de páginas puede poner en riesgo mucha información. Eso ocurrió con PHP, un lenguaje de programación utilizado para crear sitios web, incluidos los que funcionan con WordPress.

Los fallos de seguridad críticos detectados por la inteligencia artificial afectan a webs de todo el mundo y llevaron a varias entidades a desconectar sus páginas por precaución. Este caso demuestra que detectar los errores a tiempo puede ayudar a evitar daños mayores y proteger la información de los usuarios.