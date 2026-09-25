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La IA se vuelve compañía

La IA se vuelve compañía
25 de septiembre de 2026

¿Se imagina llevar en el bolsillo una especie de Tamagotchi que, en lugar de pedirle comida, pueda conversar con usted? Meta presentó Muse Charm, un pequeño dispositivo con pantalla y un avatar diseñado para interactuar por voz con Muse, su agente personal de inteligencia artificial. La propuesta busca que el asistente esté disponible sin depender del celular y pueda acompañar al usuario durante el día. La idea resulta curiosa, pero también invita a pensar si tanta asistencia podría hacernos depender cada vez más de la tecnología para cosas que antes resolvíamos por nuestra cuenta.

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