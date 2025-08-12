La revolución de los wearables

Los wearables, dispositivos que se llevan como ropa o accesorios y registran datos en tiempo real, están revolucionando cómo la tecnología se integra a nuestra vida diaria. Desde cascos que conectan la mente con el coche, camisetas que detectan arritmias sin cables, hasta localizadores que protegen a la tercera edad, estas innovaciones combinan utilidad y cuidado humano. Con un mercado en constante crecimiento, el reto será lograr que se integren de forma tan natural que dejemos de notarlos, pero no de necesitarlos.