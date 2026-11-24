Perder las llaves podría ser menos complicado con un poco de tecnología. Kodak presentó un pequeño dispositivo que, además de mostrar fotografías, funciona como rastreador Bluetooth para ayudar a encontrar objetos extraviados. La propuesta llama la atención porque combina dos usos cotidianos en un solo accesorio: llevar recuerdos personales y localizar las llaves desde el celular. Aunque parece un detalle sencillo, también muestra cómo la tecnología busca hacerse un espacio en objetos que usamos todos los días.