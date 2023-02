Lo que circula en redes

Lo que se publica en algunas redes sociales como Twitter, Instagram o TikTok se puede controlar en cierta medida, ya que la gente puede denunciar el contenido o reportarlo; sin embargo, en WhatsApp es más complejo porque uno termina recibiendo información no deseada.

Es verdad que se puede bloquear al remitente, pero siempre llegan de otros números. Como ciudadanos tenemos que hacer nuestra parte y lo primero es no difundir esas cadenas que denigran a otros o tienen mensajes que no han sido verificados. El “fake news” cobra fuerza cuando se replica sin control y no somos empáticos.