Los localizadores GPS

Evelyn González
05 de septiembre de 2025

Los localizadores GPS mini se usan hoy principalmente para cuidar pertenencias y garantizar la seguridad de personas y mascotas.

Entre los más conocidos están el Tracki, pequeño y fácil de llevar; el Tile Mate, que se conecta por Bluetooth y tiene un altavoz para encontrar objetos; el Cube, resistente al agua y con batería duradera; el Apple AirTag, preciso para usuarios de iPhone; y el Jiobit, que permite recibir alertas si un niño o mascota sale de un área segura y tiene un botón de emergencia para pedir ayuda. Todos ofrecen distintas funciones útiles para monitorear y localizar.

