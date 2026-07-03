Máquinas de coser con IA

Las máquinas de coser han evolucionado desde modelos mecánicos del siglo XIX hasta sistemas eléctricos y computarizados en el siglo XX, incorporando pantallas digitales y patrones automáticos. En la actualidad, la inteligencia artificial comienza a integrarse en estos equipos, permitiendo reconocer tipos de tela, ajustar la tensión de forma automática y sugerir configuraciones de costura. Esta transformación tecnológica ha hecho más eficiente la industria textil, aunque también plantea retos en costos, capacitación y adaptación de los usuarios a nuevas herramientas digitales.