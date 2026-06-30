Más privacidad para usuarios de WhatsApp

La posibilidad de usar un nombre de usuario en WhatsApp es un avance importante para la privacidad. No todas las personas con las que hablamos necesitan tener nuestro número telefónico, especialmente si se trata de una compra, una venta, un contacto de trabajo o alguien que acabamos de conocer. Esta función permitirá mantener una comunicación más segura sin exponer información personal, dándole al usuario un mayor control sobre quién puede acceder a su número y reduciendo el riesgo de compartir datos con desconocidos.