Mitos sobre los autos eléctricos

Los autos eléctricos enfrentan varios mitos. Se dice que no tienen suficiente autonomía, pero muchos modelos superan los 400 km por carga. Se cree que son más contaminantes por la fabricación de baterías, aunque su huella total es menor que la de autos convencionales. Se piensa que carecen de potencia, pero ofrecen aceleración instantánea. La infraestructura de carga en el país aún es limitada, pero está en expansión y con costos accesibles. Finalmente, aunque su precio inicial es alto, el mantenimiento y el costo por km son mucho menores, siendo una compensación a futuro.