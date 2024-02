Necesitamos más fiscalización

Que una persona se quede más de medio día sin el servicio que paga de forma puntual y que la compañía no dé una respuesta clara, expedita y concreta, es lamentable.

No puede ser que todos los días los clientes se queden sin luz o sin Internet y que no pase nada, que no haya autoridad que pueda presionar a estas empresas para que cumplan los contratos.

Por más que digan que se pueden poner las denuncias y que después se analizan, la realidad es que necesitamos leyes más enérgicas y funcionarios que las hagan cumplir.