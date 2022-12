No podemos solo criticar

El video de los niños que ponen sus vidas en riesgo, en una de las estaciones del Metro de Panamá, nos tiene que llevar a reflexionar sobre diferentes temas.

El primero, es que se necesita más control en estos espacios públicos, no solo para reprimir, sino para evitar una tragedia.

Segundo, arremeter contra estos pequeños y desearles el mal, es muy fuerte; vi comentarios en redes sociales que me dejaron sorprendida. Como adultos, estamos para orientar y no solo criticar o cuestionar dónde estaban los padres; todos fuimos jóvenes y no podemos solo voltear a mirar a otro lado, también podemos contribuir hablándoles.