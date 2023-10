Parodias del sufrimiento son inaceptables

Los creadores de contenido digital deben tener límites y entender que no deben ni se ve bien hacer parodias con todos los temas que están en tendencia, en especial, si no tienen idea de lo que sucede.

Con el enfrentamiento armado entre Israel y Palestina, en que cientos de personas han fallecido, miles han quedado heridos y otros están en zozobra, he visto videos y memes de gente tratando de explicar la situación valiéndose de chistes, de una manera terrible.

No se puede jugar ni bromear con el sufrimiento de otros, es un tema serio y como tal, debemos apelar a la paz y no retuitear ni dar me gusta a aquello que carece de empatía.