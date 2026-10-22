Pensar antes de hacer clic

Confiar en un correo solo porque parece legítimo puede salir caro. Los ciberdelincuentes están aprovechando servicios oficiales de Microsoft para hacer que sus mensajes parezcan seguros.

Entre agosto y septiembre, una empresa especializada en ciberseguridad detectó más de 31,000 correos fraudulentos que utilizaban este método. Un simple clic puede terminar en el robo de contraseñas o datos personales. Por eso, antes de abrir un enlace o compartir información, conviene detenerse, verificar el mensaje y no confiar solo en su apariencia.