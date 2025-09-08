Perros guía insustituibles por IA

Los perros guía han sido durante décadas aliados esenciales para personas con discapacidad visual, combinando entrenamiento, intuición y compañía emocional que ninguna máquina puede replicar.

Reemplazarlos por perros robóticos o sistemas de IA puede parecer innovador, pero carece de sensibilidad y adaptabilidad en situaciones reales. Quienes nacen ciegos o pierden la visión dependen de ese vínculo de confianza.

Ninguna tecnología debería sustituir la empatía y la seguridad que solo un perro guía real puede ofrecer.