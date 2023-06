¿Quién paga las pérdidas?

Quedarse sin la señal de Internet trae consigo una serie de problemas, que muchas veces las empresas a las cuales se les paga el servicio no contemplan, ya sea porque no les importa o no tienen las herramientas para resolver rápido.

Hay usuarios que tienen su cuenta al día, sin embargo, sufren con la falta de servicio cada tanto y la respuesta que reciben es que les harán un “descuento” por el tiempo que pasó sin la señal, pero es tan irrisorio, que ni siquiera cubre lo que se dejó de percibir en ese momento. Esto es algo que se debe regular, pues cada vez es más frecuente.